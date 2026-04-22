רמז לבאות? נתניהו: "אנחנו ערוכים לכל תרחיש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) לוחמי כיפת ברזל בהרי ירושלים לרגל יום העצמאות. במהלך המפגש התייחס נתניהו למצב הביטחוני המתוח ושלח מסר חד לאויבי ישראל. הוא שיתף תיעוד מהביקור ובירך את אזרחי המדינה לרגל החג הלאומי.

"אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם בהגנה וגם בהתקפה", הבהיר נתניהו ללוחמים הפרוסים בשטח. הביקור נערך על רקע האיומים המורכבים והדריכות הגבוהה שנשמרת בכלל הגזרות. ראש הממשלה הדגיש כי המוכנות המבצעית נועדה להבטיח את שלומם של כלל האזרחים.



כאמור, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם בלילה שבין שלישי לרביעי הצהרה דרמטית המבשרת על השהיית התקיפה המתוכננת נגד איראן. בהודעה רשמית שפרסם הנשיא, הוא חשף כי ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה אישית של צמרת השלטון בפקיסטן – הפילדמרשל עאסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף.





לדברי טראמפ, המתווכים הפקיסטנים ביקשו מהממשל האמריקני להמתין עם המהלך הצבאי עד שההנהגה האיראנית, שלדבריו נמצאת במצב של "שסע עמוק וקשה", תצליח להתגבש סביב הצעה אחת מאוחדת שתוצג לארה"ב.