פקיסטן: "קוראים לארה"ב ואיראן להאריך את הפסקת האש"

יממה בלבד לפני הדדליין המקורי של ארה"ב, שר החוץ של פקיסטן אישק דר הודיע היום (שלישי) כי הוא "קורא לארה"ב ואיראן להאריך את הפסקת האש". דבריו מגיעים לקראת סבב שיחות נוסף שצפוי להתרחש ביממה הקרובה באסלאמאבד, בניסיון לחדש את המשא ומתן להסכם.

לדבריו של דר, פקיסטן קוראת להאריך את הפסקת האש לפחות בשבועיים נוספים, לחזור לדיאלוג מיידי ולנצל את ההארכה לשיחות נוספות.

כאמור, ביממה הקרובה צפוי להתחדש המשא ומתן בין ארה"ב ואיראן עם סבב שיחות נוסף שיתקיים בפקיסטן. למרות ההכחשות החוזרות מצד האיראנים על מוכנותם למו"מ, בכלי התקשורת האמריקנים דווח כי גורמים פקיסטניים רשמיים קיבלו אישור גם מהצד האמריקאי וגם מהצד האיראני לכך שהם ישלחו צוותים לשיחות.

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס צפוי להוביל את המשלחת האמריקנית, בעוד שיו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף יעמוד בראש צוות המו"מ של איראן. טראמפ טען מוקדם יותר היום כי הוא "חושב שנסיים את זה בהסכם נהדר, אני חושב שאין להם ברירה. השמדנו להם את הצי, את הצבא, את חיל האוויר. אחרים לא היו רוצים אבל אנחנו החלפנו את ההנהגה, החלפנו את המשטר. גם אם לא אמרנו, עשינו את זה".