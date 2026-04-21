הזדמנות אחרונה להסכם: סגן נשיא ארה"ב ימריא בקרוב אל פקיסטן

דיווחים איראניים ואמריקאים מצביעים על איתותים מקבילים מוושינגטון וטהראן על כוונה להגיע ב-24 שעות הקרובות לסבב שיחות נוסף בפקיסטן בניסיון לחדש את המשא ומתן להסכם

גופי תקשורת אמריקאים מדווחים כי לאחר שהנשיא טראמפ הטעה את גופי התקשורת כאשר מסר כי סגן הנשיא ואנס כבר המריא לשיחות בפקיסטן, לפני זמן קצר דווח בארצות הברית כי סגן הנשיא צפוי להמריא בשעות הקרובות.

במקביל לדיווח מוושינגטון, גם גופי תקשורת המקושרים לשלטון בטהראן, מצביעים על איתותים מקבילים ממשטר האייתולות, על מוכנות או לכל הפחות רצון של חלקים במשטר להגיע אל סבב שיחות נוסף, בניסיון למצות את התהליך הדיפלומטי.

על פי ידיעות נוספות, גורמים פקיסטניים רשמיים קיבלו אישור גם מהצד האמריקאי וגם מהצד האיראני כי ישלחו צוותי משא ומתן, זאת למרות הסרבנות שאותתו האיראנים בימים האחרונים. על פי הדיווח, פקיסטן העלתה משמעותית את כוננות האבטחה בבירה, ושני העומדים בראש צוותי המשא ומתן אמורים להיות סגן הנשיא ואנס ויו"ד הפרלמנט והמנהיג בפעול של איראן, מוחמאד קאליבאף.