צה"ל חוזר בו: חיזבאללה שיגר רקטות וכטב"מ לעבר הכוחות בלבנון

לאחר שנטען כי האזעקות בקו העימות הופעלו בגלל זיהוי שווא, דובר צה"ל אישר כי חיזבאללה שיגר רקטות וכטב"מ לעבר הכוחות בלבנון: "מדובר בהפרות בוטות של הסכם הפסקת האש"

הפרה חמורה של הפסקת האש: לאחר שנטען כי אזעקות צבע אדום הופעלו בגליל בעקבות זיהוי שווא, דובר צה"ל פרסם כעת (שלישי) הודעת הבהרה נוספת וחזרו בהם מהדיווח המקורי. בדבריהם אישרו כי חיזבאללה שיגר רקטות וכטב"מים לעבר הכוחות בדרום לבנון.

"ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר מספר רקטות לעבר כוחות צה״ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב רב אל תלתין שבדרום לבנון" נמסר. "תוך דקות ספורות, צה״ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות".

עוד הובהר כי "בניגוד לדיווח על זיהוי שווא, מבדיקה נוספת עולה כי ההתרעות שהופעלו בכפר יובל ומעיין ברוך, הופעלו ככל הנראה בעקבות יירוט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון בטרם חצה לשטח הארץ. מדובר בהפרות בוטות של הסכם הפסקת האש".

כאמור, דובר צה"ל פרסם במקור כי האזעקות שהופעלו בחלק מיישובי קו העימות הערב היו בעקבות זיהוי שווא. ההודעה עוררה סערה נרחבת ברשת, כאשר הכתבים הצבאיים טענו כי ההגדרה של צה"ל אינה נכונה, שכן ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות את עבר כוח צה"ל שפועל בלבנון, ועל כן מדובר בשיגורי אמת על אף שהרקטות לא שוגרו לעבר היישובים.