הכתבים הצבאיים נגד דובר צה"ל: "שקיפות זה המינימום"

בעקבות הודעתו של דובר צה"ל על האירוע בצפון, הכתבים הצבאיים מותחים עליו ביקורת וטוענים: "שקיפות זה המינימום"

הכתבים הצבאיים מותחים ביקורת על דובר צה"ל בעקבות הודעתו לפני זמן קצר לפיה ההאזעקות שנשמעו הערב בחלק מיישובי קו העימות הופעלו בעקבות זיהוי שווא.

הכתבים הצבאיים טענו כי ההגדרה של צה"ל אינה נכונה, שכן ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות את עבר כוח צה"ל שפועל בלבנון, ועל כן מדובר בשיגורי אמת על אף שהרקטות לא שוגרו לעבר היישובים.

הכתב הצבאי של כאן חדשות, איתי בלומנטל, כתב: "ההתרעות במעיין ברוך וכפר יובל הופעלו בעקבות שיגור של חיזבאללה לעבר הכוחות בדרום לבנון - ההתרעות שווא אבל בעקבות שיגורי אמת".

עיתונאי חדשות 12, אלמוג בןקר, כתב: "ההתרעות הופעלו בעקבות שיגור רקטות של חיזבאללה לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. צר לי, זה לא שווא. ואי אפשר להגדיר את האירוע הזה כשווא. זה אירוע אמת. הפרה של הפסקת האש. גם ככה התושבים בצפון לא מאמינים לשום דבר, אז שקיפות זה המינימום".

כתב ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, כתב: "מחבלי חיזבאללה ביצעו שיגורים לעבר כוחותינו, שהפעילו ככל הנראה את ההתרעות גם באיזור כפר יובל".