ראש הממשלה במפגש עם משפחתו של אלישע לוינשטרן

במהלך אירוע 'שרים לזכרם' במשכן הכנסת, הוקרנו סרטונים על בני משפחות נופלים. צפו במפגש בין ראש הממשלה ובין הדס לוינשטרן וששת ילדיה, אלמנתו של אלישע הי"ד שנפל בקרב בחאן יונס

יום הזיכרון תשפ"ו בסרוגים. הערב שודר אירוע 'שרים לזכרם' ממשכן הכנסת. השנה עמד האירוע בסימן "תמונות של תקווה" והוקלט מראש בשל המתיחות הבטחונית.

הסרטון על אלישע לוינשטרן הי"ד מתוך שרים לזכרם (דוברות הכנסת)

בין השירים הוקרנו סרטונים על נופלים ובני משפחותיהם, ובהם גם אלישע לוינשטרן הי"ד מחריש, בוגר ישיבת ההסדר בירוחם שנפל בקרב בחאן יונס.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם אשתו הדס וששת ילדיה ואמר: "אלישע חי בתוככם כל הזמן, זה ברור כשמש. היה לך את הכוח ואת עצמות הנפש להמשיך. ואני חושב שבמידה רבה זה הסיפור של העם שלנו. זה מתבטא פה, במשפחה הנפלאה הזאת".

הדס לוינשטרן התחתנה עם השכן שלה, הוד רייכרט שהתאלמן מאשתו שנפטרה מסיבוכי לידה.

האירוע שמתקיים זו השנה ה-16, הוא יוזמה משותפת של הכנסת, אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון והאגף לנפגעי פעולות האיבה במוסד לביטוח לאומי ובהשתתפות משפחות שכולות.

באירוע השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר העבודה יריב לוין, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ומפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי.








