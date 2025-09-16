הדס לוינשטרן, אלמנתו של אלישע ז"ל שנפל במהלך מלחמת חרבות ברזל, נישאה הערב להוד רייכרט שהתאלמן מאשתו חגית לפני מספר חודשים

מזל טוב. הדס לוינשטרן, אלמנתו של אלישע ז"ל שנפל במהלך מלחמת חרבות ברזל, נישאה הערב להוד רייכרט שהתאלמן מאשתו חגית לפני מספר חודשים. רייכרט הוא אחיו של איש התקשורת והקריקטוריסט הסרוג, אור רייכרט.

אור רייכרט שיתף תמונה מהחופה המרגשת וכתב: "ברגע זה ממש. מזל טוב אחי האהוב וגיסתי הטרייה. קול ששון וקול שמחה קול חתן וקל כלה".

כאמור, השניים התארסו לפני כחודש וחצי והדהימו מגזר שלם שנחשף לסיפוריהם המרגשים. רייכרט פרסם סטטוס לחבריו בווטסאפ בו נכתב כי: "מלאכתן של צדיקים נעשית בידי אחרים…". האמת שתכננו להודיע במוצאי ט' באב על אירוסינו אבל מרוב אהבתכם ליבכם רץ והקדים אותנו. אז יאללה בלאגן", כתב. בהודעה נוספת נאמר "אנחנו פשוט נזרום עם זה בטוב. הדס לוינשטרן והוד רייכרט".

מתוך סטטוס הוואטסאפ של הוד רייכרט. צילום מסך

הוד רייכרט הינו אחיו של הקריקטוריסט ואיש השיווק אור רייכרט. חגית רייכרט (מור), נפטרה לפני קצת יותר מחצי שנה בעקבות סיבוך בלידת בתה, ולאחר ימים שהייתה מאושפזת במצב קשה, נפטרה. הדס לוינשטרן איבדה את בעלה אלישע הי"ד בחג החנוכה בשנה שעברה מפגיעת טיל נ"ט ברצועת עזה. כעת כאמור, הודיעו השניים על אירוסיהם.