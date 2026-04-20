בניגוד לפייק ניוז: טקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים

בניגוד לפרסומים אתמול על כך שבחטיבת החשמונאים לא יתקיים טקס יום הזיכרון, צה"ל מפרסם תיעוד מתוך הטקס כולל הורדת הדגל ושירת התקווה. צפו

בניגוד לפייק ניוז שפורסם אתמול בחדשות 13, על כך שחטיבת החשמונאים לא תקיים את אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות. הערב התקיים טקס יום הזיכרון של החטיבה החרדית.

בבסיס תבץ, בבקעת הירדן - בסיס האם של החטיבה, התקיים טקס יום הזיכרון בראשות מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש׳, ובהשתתפות סגל הפיקוד ולוחמי החטיבה.

התקווה בטקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים (דובר צה"ל)

כמו בכל בסיס צבאי אחר, הטקס כלל קריאת יזכור, הדלקת אבוקה, הורדת הדגל לחצי התורן ושירת התקווה. בקרב כוחות החטיבה אשר פועלים בלבנון, נערכו טקסים בהתאם לפעילות המבצעית.

טקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל

הורדת הדגל בחטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל

לפיד הזיכרון בטקס של חטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל

מדברי מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש’: ״ביום זה אנחנו עוצרים את שגרת חיינו, מרכינים ראש ומתייחדים עם זכרם של הנופלים, אלו שמסרו נפשם כדי שנוכל אנו, לחיות כאן, בארץ הזו, בביטחון. יום זה מבטא את הקשר הנשמתי העמוק בין כל חלקי האומה, יום שבו עם שלם מתכנס סביב זיכרון משותף, כאב משותף והכרת תודה שאין לה שיעור״.