בצה"ל מכחישים: "מדובר בפרסומים שגויים"

בצה"ל מכחישים את הדיווחים על ביטול טקסי יום הזיכרון והעצמאות לחטיבות החרדיות: "הסתיימו ההכנות לקראת טקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים כפי שתוכנן מראש".

ג' אייר התשפ"ו
צילום: דובר צה"ל

בחטיבת החשמונאים הכחישו היום (שני) את הדיווח על פיו לא תוכננו טקסי יום הזיכרון והעצמאות בחטיבה כדי לא "להכניס ערכים זרים" לחיילים החרדים: "לפני זמן קצר הסתיימו ההכנות לקראת טקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים כפי שתוכנן מראש".

צילום: דובר צה"ל

ההודעה המלאה: "בניגוד לפרסומים השגויים מהיממה האחרונה, לפני זמן קצר הסתיימו ההכנות לקראת טקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים כפי שתוכנן מראש".

"במקביל, גדוד של חטיבת החשמונאים, הפועל כעת בלבנון, יקיים אף הוא טקס זיכרון מרגש, כנהוג בכל חטיבות צה״ל, תוך המשך פעילות מבצעית בשטח".

