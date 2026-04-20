חשש לסיכון כימי: תוציאו עכשיו את המוצר הזה מהבית

חברת פוקס ויזל בע"מ מודיעה על החזרת שישה דגמים של כוסות שתייה בשל חשש לסיכון כימי בשפת הכלי; הלקוחות מתבקשים להפסיק את השימוש באופן מיידי ולהחזירן לחנויות.

חברת "פוקס ויזל בע"מ", המייבאת ומשווקת את מוצרי רשת Flying Tiger Copenhagen בישראל, הודיעה על ריקול נרחב לשישה דגמים של כוסות שתייה מזכוכית בנפח 220 מ"ל.

על פי הודעת החברה, הכוסות שיוצרו בסין אינן עומדות בדרישות התקינה האירופית למוצרים הבאים במגע עם מזון. בדיקות מעבדה העלו כי קיימת חריגה מגבולות הנדידה המותרים של המתכות עופרת וקדמיום באזור שפת הכלי – האזור הבא במגע ישיר עם הפה בעת השתייה.

רשימת הדגמים המשתתפים בריקול

הריקול מתייחס לכוסות שנמכרו בחנויות הרשת במועדים שונים בשנתיים האחרונות:

פרחים (SINGLE FLOWERS): מק"ט 3060031. (נמכר בין 15.01.25 - 08.05.25). דפס דלעת (PUMPKIN PRINT): מק"ט 3057450. (נמכר בין 16.09.24 - 18.02.26). תפוזים (ORANGES): מק"ט 3062993. (נמכר בין 21.05.25 - 22.02.26). לבבות אדומים (SMALL RED HEARTS): מק"ט 3052986. (נמכר בין 25.02.24 - 05.04.25). תות שדה (STRAWBERRY): מק"ט 3053912. (נמכר בין 09.04.24 - 20.11.25). לימונים צהובים (LEMONS YELLOW): מק"ט 3055350. (נמכר בין 17.06.24 - 30.07.25).

מה עליכם לעשות?

החברה קוראת לכל מי שמחזיק בכוסות מהדגמים שצוינו להפסיק את השימוש בהן לאלתר. לקוחות שרכשו את המוצרים מוזמנים להחזירם לכל אחת מחנויות הרשת "Flying Tiger Copenhagen" ולקבל החזר כספי מלא בגין הרכישה.

לפרטים נוספים ולבירורים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של "פוקס ויזל בע"מ" בטלפון 03-9051740 או באמצעות המייל: sherutfox@fox.co.il.