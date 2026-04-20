המורה הפוגעת מהסמינר תפצה את התלמידה במיליון שקל

על פי פסק הדין שהובא ב'וואלה', הפגיעות החלו בשנת הלימודים 2012-2013, כשהתובעת הייתה כבת 18, ונמשכו לאורך חמש שנים עד היותה כבת 23. במהלך שנים אלו, כפי שנכתב בפסק הדין, הנתבעת "ניצלה את מעמדה כמורה ומטפלת ואת תלותה הנפשית של התובעת בה, וביצעה בה מאות מעשים מגונים". צווייג כבר הורשעה בהליך הפלילי ונגזרו עליה שש וחצי שנות מאסר והיא כיום אסירה.
מומחית פסיכיאטרית מטעם בית המשפט קבעה כי התובעת סובלת מנכות נפשית צמיתה. בחוות הדעת תואר מצבה הקשה: "התובעת סובלת מפוסט טראומה מורכבת ומתמודדת עם תנודות אפקטיביות, קשיי ויסות, חרדה מתמשכת וחוסר יציבות נפשית".
עוד צוין כי התובעת מתמודדת עם "הפרעת אכילה הקשורה לנתבעת" וכי היא "זקוקה להמשך טיפול פסיכיאטרי תרופתי קבוע ולטיפול פסיכולוגי פרטני לו תיזקק לאורך שנים אם לא לחיים". השופטת הדגישה בפסק הדין את חומרת הנזק שנגרם לצעירה: "מעשיה החמורים של הנתבעת, ניצול האמון והתלות והפגיעה המינית השיטתית לאורך חמש שנים, גרמו לתובעת נזקים נפשיים קשים".
