"מאות מעשים מגונים": יותר מעשור אחרי, המורה הפוגעת מהסמינר תפצה את התלמידה במיליון שקל

בית משפט השלום בירושלים פסק פיצויים משמעותיים בסך של כמעט מיליון שקלים לנפגעת עבירות מין בסמינר, אשר הגישה תביעה אזרחית נגד המורה שפגעה בה, מרים צווייג.

על פי פסק הדין שהובא ב'וואלה', הפגיעות החלו בשנת הלימודים 2012-2013, כשהתובעת הייתה כבת 18, ונמשכו לאורך חמש שנים עד היותה כבת 23. במהלך שנים אלו, כפי שנכתב בפסק הדין, הנתבעת "ניצלה את מעמדה כמורה ומטפלת ואת תלותה הנפשית של התובעת בה, וביצעה בה מאות מעשים מגונים". צווייג כבר הורשעה בהליך הפלילי ונגזרו עליה שש וחצי שנות מאסר והיא כיום אסירה.