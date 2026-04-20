הזעם בטייסות: ההחלטה החריגה שקיבל גורם בכיר בצה"ל

אחרי שסיכנו את חייהם בשמי האויב, גילו לוחמי המילואים של חיל האוויר כי מאחורי גבם התקבלה החלטה שמשנה את מעמדם באופן חסר תקדים. המהלך שעורר זעם אדיר בטייסות דווקא בזמן מלחמה

סערה במערך המילואים של חיל האוויר: גורם בכיר בצה"ל קיבל החלטה בחודש ינואר האחרון לפיה טייסים ונווטים במילואים לא ייחשבו לוחמים לעניין רמת הפעילות שלהם. כתוצאה מכך, רמת הפעילות של אנשי צוות האוויר הופחתה מרמה א'+ לרמה ב'.

לפי פרסום היום (שני) ב"כאן חדשות", המהלך צפוי להוביל לפגיעה כלכלית קשה באלפי שקלים בגובה המענקים של לוחמי המילואים. מדובר באנשי צוות אוויר שביצעו עשרות גיחות מבצעיות מורכבות במהלך המלחמה, כולל משימות אסטרטגיות במרחב האווירי של איראן, המוגדרות ברמת הסיכון הגבוהה ביותר.



חיל האוויר במהלך שובר שוויון באיראן

"זה מצב הזוי שאנשי צוות אוויר טסים ומסתכנים והצבא מתייחס אלינו כאל חיילים בבסיסים עורפיים", אמר נווט קרב במילואים שהתייחס להחלטה. לדבריו, ההפחתה ברמת הפעילות פוגעת לא רק בכיס אלא גם בתחושת ההערכה של המערכת כלפי הלוחמים שמסכנים את חייהם שוב ושוב בשמי האויב.

בתגובה לפנייה של כאן חדשות בשבוע שעבר, הודה גורם צבאי כי אכן בוצע שינוי כזה ברמת הפעילות, אך טען כי לא מדובר בהחלטה מכוונת לפגוע בלוחמים אלא בטעות מנהלתית. "אכן נעשה מהלך כזה וכי מדובר בטעות שתתוקן", מסר הגורם הצבאי. כעת, לוחמי המילואים ממתינים לראות האם הדרג הבכיר יפעל במהירות לתיקון העיוות ולהשבת התגמולים המגיעים להם.