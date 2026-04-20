כתב אישום חמור נגד קצין צה"ל: הבריח סחורות לעזה תמורת שוחד

התביעה הצבאית הגישה היום (שני) כתב אישום חמור נגד קצין בשירות קבע בדרגת סגן, ששימש כסגן מפקד פלוגה, בגין מעורבותו בהברחת סחורות מישראל לרצועת עזה. הקצין נאשם בשורה של עבירות קשות, בהן עזרה לאויב, לקיחת שוחד, והברחת טובין בנסיבות מחמירות.

על פי עובדות כתב האישום, שהוגש בתום חקירה של היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית (ימח"ש), הקצין תכנן במהלך חודש ספטמבר 2025 הברחת משאית עמוסה בסחורה אסורה לרצועה. לצורך כך, הוא ניצל את תפקידו ואת סמכויותיו המבצעיות במעבר כרם שלום כדי לאפשר את כניסת המשאית ללא הבידוק הנדרש, וזאת בתמורה לתשלום כספי משמעותי.



בליל ה-19 בספטמבר 2025, ליווה הקצין את המשאית בג'יפ צבאי והורה לחיילים במקום לפתוח את המעבר תוך יצירת מצג שווא. בתוך המשאית נמצאו כמויות גדולות של טלפונים ניידים, סיגריות, טבק, לוחות סולאריים ואופניים חשמליים. עבור חלקו בפרשה, קיבל הקצין סכום המוערך בכ-5 מיליון ש"ח, שחולק בינו לבין מעורבים נוספים.

בית הדין הצבאי הורה על הארכת מעצרו של הנאשם בשלב זה עד ל-29 באפריל 2026. מדובר צה"ל נמסר בתגובה לאירוע: "צה"ל רואה בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המגלמת סיכון לביטחון המדינה בכלל, וביתר שאת מקרים בהם מעורבים משרתי צה"ל. גופי האכיפה ימשיכו לפעול לחקירת אירועים מעין אלו ומיצוי הדין עם המעורבים".