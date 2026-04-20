דיווח: טראמפ צפוי להיפגש בקרוב עם נשיא לבנון

במקביל למו"מ עם ישראל: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להיפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון. כך דווח היום (שני) ברשת MTV הלבנונית.

לפי הדיווח, "הפגישה מתוכננת להתקיים בקרוב" - אך בשלב זה לא ניתנו פרטים נוספים על תאריך מדוייק לפגישה או איפה היא תתקיים.

כזכור, בשבוע שעבר טראמפ שוחח בטלפון עם עאון ועדכן אותו כי הפסקת האש בלבנון "צפויה להיות מוכרזת תוך כמה שעות". בהמשך לשכת הנשיא בלבנון אישרה שטראמפ אמר לעאון כי "הוא מחוייב להיענות לבקשת לבנון להביא להפסקת אש בהקדם האפשרי".

זמן קצר לאחר מכן טראמפ אישר את תחילת הפסקת האש באופן רשמי בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו Truth Social. במקביל טראמפ ציין כי "אני אזמין את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון ג'וזף עאון לבית הלבן, לשיחות המשותפות המועילות הראשונות מאז 1983 - לפני הרבה זמן. שני הצדדים רוצים להגיע לשלום, ואני מאמין שזה יקרה במהירות!".