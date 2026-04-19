אחרי 10 ימים: זוהתה גופתו של אברהם ישעיהו שפיגל שטבע בנתניה

סוף עצוב: אחרי 10 ימי חיפושים, גופתו של אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל זוהתה הערב (ראשון) במכון לרפואה משפטית. שפיגל נעדר מאז יום שישי האחרון אחרי שטבע בים בנתניה.

בזק"א אמרו כי "לאחר הליך זיהוי מורכב ומואץ, ובסיוע והתערבותו של הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, שוחררה הגופה לקבורה, ואמבולנס זק"א מעביר אותה בשעה זו להלוויה, שם יובא למנוחות".

כזכור, באירוע הטביעה נסחפו שני אחים מחוף צאנז; האח הבכור, יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, נמשה מהים במצב אנוש ופונה לבית החולים לניאדו בנתניה, שם נאבק על חייו במשך מספר ימים – ונפטר ביום רביעי האחרון. אחיו הצעיר, אברהם ישעיהו ז"ל בן ה-17 הוגדר נעדר, וכוחות רבים פעלו לאיתורו במשח 10 ימים.

הגופה אותרה מוקדם יותר בעקבות דיווח של מדריך שייט, אשר הבחין בה במהלך הפלגה במסגרת הכשרת משיטים והזעיק את כוחות השיטור הימי. "מרגע איתור הגופה פעלנו יחד עם כלל הגורמים להשלמת הליך הזיהוי במהירות ובכבוד המת" אמר ישראל גודלבסקי, מפקד זק"א מרחב שרון. "לאחר מאמצים מרוכזים הצלחנו להביא לשחרור מהיר לקבורה, כדי להביא לסיום המענה למשפחה ברגעים הקשים".

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק״א, הוסיף כי "מדובר במבצע מורכב שנמשך ימים ארוכים, וגם לאחר האיתור המשכנו לפעול בנחישות להשלמת הזיהוי והשחרור. זהו רגע כואב, אך יש בו גם סגירת מעגל עבור המשפחה לאחר ימים של אי-ודאות".