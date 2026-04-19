אסון בגוש דן: גופה אותרה במעמקי הים

גופה אותרה היום (ראשון) לפני זמן קצר במעמקי הים, מול חופי הרצליה אביב כוחות החירום פועלים בזירה, והגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי.

הזירה | צילום: תיעוד מבצעי מד"א

לפני כשבוע וחצי טבעו שני האחים אברהם ישעיהו ויששכר דב שפיגל, בחופי נתניה. יששכר דב שפיגל נפטר אחרי מספר ימים במרכז הרפואי צאנז בעוד, אחיו עדיין נעדר.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע לחוף כדי לעמוד מקרוב אחר פעולות החיפוש ונפגש עם אביו של הנער בחפ"ק המשטרה: "נשקיע את כל המאמצים ונעשה הכול כדי לאתר אותו", אמר.

ממד"א נמסר: "בשעה 14:24 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף סידנא עלי בהרצליה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר ללא סימני חיים, וקובעים את מותו במקום".

פראמדיק מד"א עידן שינה סיפר: "כשהגענו לחוף הובילו אותנו אל גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. לצערנו הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."







