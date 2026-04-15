טרגדיה קורעת לב: הבחור יששכר דב שפיגל, בן 21, שטבע בים בנתניה ביום שישי האחרון - נפטר בבית החולים. החיפושים אחר אחיו נמשכים

כ"ח ניסן התשפ"ו
טרגדיה קורעת לב: בזמן החיפושים - נקבע מות של האח השני
יששכר דב שפיגל צילום: באדיבות המשפחה

יששכר דב שפיגל, בן 21, שטבע ביום שישי האחרון בחוף הים בנתניה, נפטר הלילה (בין שלישי לרביעי) במרכז הרפואי צאנז לניאדו במעמד בני המשפחה. אחיו אברהם ישעיהו עדיין נעדר.

 מאז יום שישי האחרון, עת נמשה מהמים ללא דופק ונשימה, נלחמו הרופאים במרכז הרפואי צאנז על חייו, ומשפחתו קראה להעתיר בתפילות עליו.

במקביל נמשכים החיפושים אחר אחיו הנעדר. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע אתמול לחוף כדי לעמוד מקרוב אחר פעולות החיפוש ונפגש עם אביו של הנער בחפ"ק המשטרה: "נשקיע את כל המאמצים ונעשה הכול כדי לאתר אותו", אמר.


