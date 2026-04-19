אחרי הסערה: זו החלטת המשטרה על תכנית 'הפטריוטים'

במקום השוטרים ה"כחולים", יגיעו לצילומים לוחמי מג"ב בסדיר. גורם בכיר במשטרה: "לא אמורים להיות תפאורה לתוכנית פוליטית"

משטרת ישראל החליטה לבטל את השתתפותם של כ-70 שוטרים שהיו אמורים להישלח לצילומי תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14. כך פרסם היום (ראשון) העיתונאי רן בוקר באתר ynet.

לפי הדיווח, השוטרים והקצינים מהמערך הכחול תוכננו לשמש כקהל בתוכנית חגיגית שתצולם מחר לרגל יום העצמאות. בעקבות הביקורת הציבורית והסערה שהתעוררה עם חשיפת המהלך, הוחלט כי השוטרים לא יגיעו ובמקומם יישלחו לתוכנית לוחמי מג"ב בשירות סדיר.

"תפאורה על חשבון שעות עבודה"

בעוד שהשתתפות כוחות ביטחון בתוכניות טלוויזיה סביב ימי חג היא נוהג מוכר, המקרה הנוכחי עורר תרעומת בשל הגוון הפוליטי המזוהה עם התוכנית. גורם בכיר במשטרה מתח ביקורת חריפה על עצם ההחלטה המקורית בשיחה עם ynet.

"שוטרים לא אמורים להיות תפאורה לתוכנית בעלת גוון פוליטי, ובטח לא על חשבון שעות העבודה", אמר הגורם. הוא הוסיף ותהה על סדרי העדיפויות בארגון: "הארגון לא יכול לטעון למחסור חריף בכוח אדם שמקשה על תגובה לאירועים, ומצד שני להושיב במשך שעות עשרות שוטרים באולפן טלוויזיה".

במשטרה הגנו על המהלך: "אירוע הצדעה"

למרות הנסיגה מהשתתפות השוטרים הכחולים, במשטרה ניסו להסביר את הרציונל שעמד מאחורי ההחלטה. בתגובה שמסרו בשבוע שעבר ציינו בארגון כי מדובר בהזמנה של נציגי כוחות הביטחון וההצלה, בהם לוחמי מג"ב, כבאות והצלה, מד"א ואיחוד הצלה, לאירוע הצדעה מיוחד.

לדברי המשטרה, המטרה הייתה להוקיר את פעילות הכוחות בשטח בשבועות האחרונים ובכלל מאז אירועי השבעה באוקטובר. "מדובר בהבעת הוקרה על פעילותם מצילת החיים", נמסר מהארגון. עם זאת, כאמור, הלחץ הציבורי והביקורת הפנימית הובילו לשינוי הרכב המשתתפים ולביטול הגעתם של עשרות השוטרים המתוכננים.