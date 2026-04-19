הרמטכ"ל בפקודת היום: "נמשיך לשאת את מורשתם של הנופלים עמנו"

הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם את פקודם היום לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והתייחס למלחמה באיראן: "הוכחנו כי מול איומים על קיומה של מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחיה, נעמוד איתנים ונגיב בעוצמה"

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שיחל הערב (שני), הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם הבוקר את פקודת היום בו פנה לחיילי צה"ל ומפקדיו.

"ברגעים אלו שבהם הדממה עוטפת את הארץ והגעגוע מהדהד בלב האומה, מתבהרת מלוא המשמעות של המילים. עם שלם מתכנס בתּוגַה ונושא בליבו את דמותם של גיבורי ישראל, טובי בנינו ובנותינו אשר נשאו באחריות הכבדה מכל ונפלו במשמרתם" כתב זמיר. "אלפי שמות וסיפורים צפים ועולים בזיכרונו של כל מפקד וחבר, בליבן של אלפי משפחות שעולמן לא ישוב עוד להיות כשהיה; בכולם נחרתה שליחות ההגנה על הבית".

"זוהי השליחות שפיעמה בליבם של מקימי ארצנו החלוצים ולוחמי המחתרות; זוהי השליחות המפעמת זה 78 שנים בליבם של מיליוני חיילי וחיילות צה״ל, אנשי כוחות הביטחון וארגוני ההצלה לדורותיהם, ומ כוחם מוסיפה האומה לעמוד – איתנה וחזקה".

זמיר על ה-7 באוקטובר: "פצע פעור ומדמם"

זמיר ציין כי "זהו יום הזיכרון השלישי שאנו מציינים לאחר האסון הנורא של דורנו, פצע פעור ומדמם, המעניק לזיכרון משמעות חיה וטעונה. מכל קצות הארץ ניבטים אלינו מגני המדינה – אזרחים, חיילי צה״ל ואנשי כוחות הביטחון, אשר חירפו נפשם במערכה הקשה. סיפוריהם שזורים בשבילי העפר ובגבעות, לצד השדות והיישובים השוקקים; הם חיים בנוף ונוכחים בכל צעד. מורשתם היא ציווי בעבורנו – לשמור על הלכידות ולהוסיף לעמוד על משמר ארצנו למען הדורות הבאים".

"מאז אותו יום, נשאנו עמנו את צוואתם הקדושה ומימשנו אותה הלכה למעשה. גם בשעה זו, חיילי צה״ל עומדים על

משמרתם בכל הגזרות: ביבשה, באוויר ובים; באגפים ובפיקודים; בחמ״לים השונים ובקווי החזית" הזכיר הרמטכ"ל.

"מחירה של המלחמה כבד וכואב"

בהמשך דבריו זמיר התייחס למלחמה האחרונה באיראן: "במהלך המערכה המתמשכת להגנת מדינת ישראל, יצאנו למבצע ההיסטורי 'שאגת הארי' וללחימה מול שלוחו בלבנון – והוכחנו כי מול איומים על קיומה של מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחיה, נעמוד איתנים ונגיב בעוצמה".

"פעלנו בנחישות ובעוז כדי להסיר סכנות מעל מדינתנו ולהבטיח את עתידה. גם בתוך ובתופת המלחמה עומדת לנגד עינינו דמותם של הנופלים, המעניקה לנו את הכוח להמשיך. קולם שנדם עוד מהדהד בתוכנו, פניהם מלוות אותנו בכל צעד, לצד הציווי הנצחי להמשיך בדרכם. מחירה של המלחמה כבד וכואב. נוסיף לחבק וללוות את רעינו לנשק, אשר נושאים עימם את פצעי הקרב בגופם ובנפשם, ולעטוף את המשפחות שאיבדו את יקיריהן".

"אני נושא בלבי את תמונות הקרב הקשות"

עוד פנה למשפחות השכולות: "אני נושא בלבי את אבדן בנותיכן ובניכן האמיצים, ומבטיח לעמוד לצידכן תמיד, לחבק ולתמוך. צה"ל כולו, יחד עם כל עם ישראל, מרכינים ראש נוכח האבדן ומתחייבים כי זכרם לא יישכח מליבנו לעולמים. דמותם תהיה לנו למגדלור בדרכנו להבטחת עצמתה של מדינת ישראל ולהגנה על ביטחון אזרחיה".

זמיר המשיך ופנה למפקדי צה"ל: "משחר קיומו נדרש העם היהודי להיאבק על עצמאותו ועל ריבונותו; דור אחר דור נדרשנו, ועודנו נדרשים לעמוד על חרבנו. האחריות להגנת העם והארץ תימסר גם לדורות הבאים, ועמה לעמוד איתן מול אויבים אכזריים ולפלס את דרכנו ביזע, בעוז ובנחישות למען מדינתנו, למען תקומתנו".

"אחינו ואחיותינו שחירפו נפשם בקרב הם אשר הניחו את היסודות שעליהם ניצבת מדינת ישראל. אני יודע עד כמה קשה להמשיך בלעדיהם" ציין. "אני נושא בלבי את תמונות הקרב הקשות, ועמן את הגעגוע לפקודים, למפקדים ולרעים – דמותם מלווה אותי יום־יום ומשמשת בעבורי מצפן לאורך כל הדרך".

בסיכום הרמטכ"ל התחייב: "נמשיך לשאת את מורשתם של הנופלים עמנו, והם יהיו לנו לאות ולזיכרון כהבטחת עולם לעוצמתו של צה"ל, לעומק ערכיו, לנצח ישראל. עתה הגיעה שעתנו לשאת קדימה את אשר הפקידו בידינו – 'והשאר עוד יסופר בתולדות ישראל'. יהי זכרם ברוך".