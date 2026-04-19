4 הרוגים נוספו: משרד הביטחון מעדכן את מספר הנופלים

בעקבות אירועי סוף השבוע, משרד הביטחון מעדכן את הנתונים הכואבים לקראת יום הזיכרון תשפ"ו ומניין חללי מערכות ישראל עומד על 25,648 נופלים

לקראת יום הזיכרון ה'תשפ"ו (2026), משרד הביטחון מעדכן היום (ראשון) כי מניין חללי מערכות ישראל משנת 1860 ועד היום עומד על 25,648 נופלים.

הנתון הקשה והכואב כולל בתוכו את שני חללי צה"ל שנפלו בסוף השבוע האחרון בקרבות בדרום לבנון, וכן שני חללים נוספים שנפלו לאחרונה בנסיבות שאינן מבצעיות.

מנתוני אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון עולה כי מיום הזיכרון אשתקד (ה'תשפ"ה) ועד היום, התווספו למשפחת השכול 174 חללי מערכות ישראל. בנוסף אליהם, 54 נכי צה"ל וכוחות הביטחון, אשר נפטרו במהלך השנה החולפת כתוצאה מנכותם, הוכרו רשמית כחללי מערכות ישראל ונוספו למניין הכולל.

ממשרד הביטחון נמסר עם פרסום הנתונים: "משרד הביטחון משתתף בצער המשפחות השכולות. אגף משפחות, הנצחה ומורשת, יחד עם צה"ל וגופי הביטחון, ימשיך ללוות את המשפחות השכולות ולעמוד לצידן ברגעים קשים אלו".