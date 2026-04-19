עיתונאית כאן 11 לבני גנץ: "לך תהיה מנחה בערוץ הילדים"

העיתונאית יפעת גליק, מכתבות התחקיר הבולטות של "כאן חדשות", יצאה למתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד חבר הכנסת בני גנץ. בפוסט נוקב שהעלתה, ביקרה גליק את הניסיון של גנץ למקם את עצמו מחוץ למערכת הגושים הפוליטית בישראל, והגדירה את הקו שלו כ"כלום ושום דבר".

הביקורת של גליק הגיעה בעקבות ציוץ של גנץ בו כתב: "אני לא בגוש שלכם ולא בגוש שלהם, אני בגוש של עם ישראל". גליק לא נותרה חייבת והשיבה: "יש פוליטיקאים עם זהות ברורה, ויש את בני גנץ. אתה לא בקורס גישור לעורכי דין. מה שאתה עושה זאת לא אחדות, זאת התחמקות עם יחסי ציבור".

יפעת גליק (מתוך רשת X)

"פלא שאתה לא עובר את אחוז החסימה?"

גליק המשיכה ותקפה את האסטרטגיה הפוליטית של גנץ, שלטענתה מובילה אותו לאובדן רלוונטיות בקרב ציבור הבוחרים. "פלא שאתה לא עובר את אחוז החסימה?", תהתה העיתונאית. "תראו, ציבור יכול לסלוח על טעויות, על עמדות לא פופולריות, אפילו על זיגזג. אבל קו של כלום ושום דבר רק כדי לקבל חיבוק?".

לדבריה, הניסיון של גנץ לרצות את כל הצדדים נתפס כחולשה פוליטית ולא כבשורה של אחדות אמיתית. היא טענה כי המנהיגות של גנץ חסרה את המרכיב הבסיסי של נקיטת עמדה ברורה בסוגיות הבוערות שעל סדר היום.

"ד"ש לטל מוסרי"

את דבריה סיימה גליק בעקיצה חריפה במיוחד, כשהיא שולחת את גנץ לחפש קריירה חדשה מחוץ לכנסת. "רוצה חיבוק? צא מהפוליטיקה, לך להיות מנחה בערוץ הילדים", כתבה והוסיפה בסרקזם: "ד"ש לטל מוסרי".