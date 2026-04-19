ישראל מגיבה בזעם לספרד: "לא נקבל הטפת מוסר צבועה"

בעקבות כוונתו של ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז לבטל את הסכם התקשורת של ישראל והאיחוד האירופי, שר החוץ גדעון סער תקף: "‏לא נקבל הטפת מוסר צבועה ממי שמחובר למשטרים טוטליטריים שמפרים זכויות אדם"

שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות היום (ראשון) את ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז, זאת על רקע דרישתו לבטל את הסכם התקשורת של ישראל והאיחוד האירופי.

"‏לא נקבל הטפת מוסר צבועה ממי שמחובר למשטרים טוטליטריים שמפרים זכויות אדם, כמו טורקיה של ארדואן או וונצואלה של מדורו" כתב סער בפוסט בספרדית שפורסם ברשתות החברתיות. "ממשלה שזוכה לתודות מהמשטר האכזרי של איראן ומארגוני טרור ושעוסקת בהפצת אנטישמיות".

בפוסט סער שיתף גם תמונה מסרטון תעמולה איראני שהופץ בזמן המלחמה, בו האיראנים הדביקו כרזה עם תמונתו של סנצ'ז על גבי טיל ששוגר לישראל. ‏עם זאת, סער הבהיר בדבריו כי "אין לנו דבר נגד אזרחי ספרד, להפך, אלא נגד הסטנדרט הכפול של ממשלת סאנצ׳ז".

כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי סאנצ'ז דורש לבטל את הסכם ההתקשורת המקיף של האיחוד האירופי עם ישראל, ויעלה את ההצעה ביום שלישי הקרוב. בפנייתו לשרי החוץ של האיחוד סאנצ'ז טען כי "ממשלה המפרה את החוק הבינלאומי או את עקרונות האיחוד האירופי אינה יכולה להיות שותפה שלה".

ההסכם, המוכר בשם 'הסכם אסוציאציה' (התקשרות) או בשמו המלא "הסכם התאגדות האיחוד האירופי–ישראל" הוא הסכם מסגרת מקיף שנחתם ונכנס לתוקף לפני כ-26 שנים בשנת 2000 (בגלגולו השלישי והנוכחי), ומהווה את התשתית הבינלאומית-משפטית לכלל הקשרים ההדדיים בין ישראל והאיחוד האירופאי.

ההסכם מסדיר את תנאי המסחר, המכסים, מסגרות הייצוא והייבוא, נתיבי מסחר, תקשורת, רפואה, מחקר מדעי ועוד שלל נושאים ומהווה את עמוד השדרה של היחסים הישראלים-אירופאיים. ביטולו של ההסכם או השעייתו עלולים לגרום לשינוי משמעותי של המבנה הכלכלי בישראל, שכן בניגוד לתפיסות רבות, האיחוד הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל.



