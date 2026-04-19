סכנה מיידית: ההצעה ההרסנית נגד ישראל חוזרת לדיונים באירופה

ראש ממשלת ספרד האנטי-ישראלי, פדרו סאנצ'ז, פועל לנצל את שעת הכושר אשר נוצרה בשורות האיחוד האירופאי, לאחר המהפך ההונגרי ומפלתו של ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה הימני ופרו-ישראלי. סאנצ'ז דורש לבטל את הסכם ההתקשורת המקיף של האיחוד האירופאי עם ישראל, מהלך שאם יתקבל, עלול להיות בעל השלכות משמעותיות.

ההסכם, המוכר בשם 'הסכם אסוציאציה' (התקשרות) או בשמו המלא "הסכם התאגדות האיחוד האירופי–ישראל" הוא הסכם מסגרת מקיף שנחתם ונכנס לתוקף לפני כ-26 שנים בשנת 2000 (בגלגולו השלישי והנוכחי), ומהווה את התשתית הבינלאומית-משפטית לכלל הקשרים ההדדיים בין ישראל והאיחוד האירופאי.

ההסכם מסדיר את תנאי המסחר, המכסים, מסגרות הייצוא והייבוא, נתיבי מסחר, תקשורת, רפואה, מחקר מדעי ועוד שלל נושאים ומהווה את עמוד השדרה של היחסים הישראלים-אירופאיים. ביטולו של ההסכם או השעייתו עלולים לגרום לשינוי משמעותי של המבנה הכלכלי בישראל, שכן בניגוד לתפיסות רבות, האיחוד הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל, בפער.

הצעה דומה עלתה כבר בזמן המלחמה, אך נחסמה ולבסוף ההסכם רק עבר 'בחינה' מחודשת ללא השלכות על היחסים, כעת ראש ממשלת ספרד פועל לנצל את שעת הכושר שנוצרה, כנראה לתפיסתו, לאחר שבשבוע שעבר הובס ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה וידיד ישראל קרוב.

החלטות מדיניות באיחוד האירופאי נדרשות להתקבל פה אחד על ידי כל מדינות האיחוד, כעת שאורבן איננו שולט בהונגריה, סאנצ'ז מאמין כי ניתן יהיה להוביל להחרמה של ישראל ללא הווטו האוטומטי ההונגרי. הוא פנה לפני זמן קצר לשרי החוץ של האיחוד וקרא כי "ממשלה המפרה את החוק הבינלאומי או את עקרונות האיחוד האירופי אינה יכולה להיות שותפה שלה".



