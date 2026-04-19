טראמפ באיום חריף: "הגיע הזמן שמכונת ההרג של איראן תיגמר"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה כי "איראן ביצעה הפרה חמורה של הפסקת האש", אך טען כי עדיין ניתן להשיג הסכם: "זה הולך לקרות, כך או אחרת"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (ראשון) לחסימה המחודשת של מיצרי הורמוז ותקיפת הספינות הצרפתיות, ואמר כי איראן ביצעה "הפרה חמורה" של הפסקת האש. עם זאת, הוא טען כי עדיין ניתן להגיע להסכם בין הצדדי.

"איראן ביצעה הפרה חמורה של הפסקת האש, אבל אני עדיין חושב שאני יכול להשיג הסכם שלום" אמר טראמפ בראיון לרשת ABC News. "זה הולך לקרות, כך או אחרת. זה יכול לקרות בדרך הנחמדה, או בדרך הקשה. אבל זה הולך לקרות. אתם יכולים לצטט אותי".

זמן קצר לאחר מכן, טראמפ פרסם ציוץ ברשת "Truth Social" בו אישר כי משלחת אמריקנית תגיע השבוע לפקיסטן לסבב נוסף של שיחות. "הנציגים שלי נוסעים לאסלאמאבאד, והם יהיו שם מחר בערב למשא ומתן" כתב.

עוד טען כי "איראן הודיעה לאחרונה שהיא סוגרת את המצר, וזה מוזר, כי המצור שלנו כבר סגר אותו. הם עוזרים לנו בלי לדעת, והם אלה שמפסידים מהמעבר הסגור, 500 מיליון דולר ביום! ארה"ב לא מפסידה כלום. למעשה, הרבה ספינות בדרכן עכשיו לארה"ב, לטקסס, לואיזיאנה ואלסקה, כדי להעמיס סחורות, באדיבות משמרות המהפכה, שתמיד רוצים להיות 'הבחור הקשוח'!".

טראמפ ציין בסיכום כי "אנחנו מציעים הסכם הוגן וסביר מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותו, כי אם לא - ארה"ב תפגע בכל תחנת כוח באיראן ובכל גשר בודד. הם ייפלו מהר, הם ייפלו בקלות, ואם הם לא יקבלו את ההסכם, זה יהיה לכבודי לעשות את מה שצריך היה להיעשות לאיראן על ידי נשיאים אחרים במשך 47 השנים האחרונות. הגיע הזמן שמכונת ההרג של איראן תיגמר!".