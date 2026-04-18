טראמפ באיום חמור לאיראן: "נצטרך להפיל עוד פצצות"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה (שבת) עם עיתונאים על מטוס ה"אייר פורסט וואן", והתייחס לימים שלפני סיום הפסק האש.

בדבריו הוא אמר: "אם לא תושג עסקה עד ליום רביעי הקרוב, ייתכן שלא נאריך את הפסקת האש". עוד הבהיר טראמפ, כי במקרה כזה יימשך המצור על הנמלים האיראניים והדגיש שארה"ב עשויה לשוב ולתקוף.

טראמפ הוסיף ונקט בעמדה דרמטית, לפיה הוא לא יאפשר לאיראן לגבות תשלום על מעבר ספינות במצר הורמוז. אמירה זו שונה מעמדתו הקודמת ונוקטת בקו נוקשה יותר.

בינתיים, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, סתר בסדרת ציוצים את טענות הנשיא: אם המצור הימי ימשיך - מצר הורמוז ייסגר. כזכור מאז, איראן סגרה את המצר ואף ירתה על מכולית שניסתה לחצות אותו.

עוד איים טראמפ: "למרבה הצער נצטרך להפיל שוב פצצות". עוד אמר לכתבים על המטוס כי הוא קיבל "חדשות מאוד טובות" מהמזרח התיכון, אבל סירב לבקשות להרחיב בנושא וציין כי המשא מתן נמשך גם במהלך סוף השבוע.

בהתייחסו לראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר טראמפ: "היו לנו חילוקי דעות על כמה דברים, אבל הוא היה שותף טוב מאוד". הנשיא תיאר את שיתוף הפעולה בין המדינות: "עשינו עבודה טובה, כנראה שמעולם לא היה דבר כזה".





בסדרת ציוצים של יו"ר הפרלמנט האיראניר קאליבאף, הוא הכחיש את טענותיו של טראמפ בנוגע להסכמות איראניות וכינה אותן "שקרים שלא ישיגו דבר". הוא טען כי "נשיא ארה"ב העלה שבע טענות בשעה אחת - כולן שקריות".