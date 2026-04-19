ישראל דויטש מ"ווארט" מאיים לתבוע: "אאלץ לערב עורך דין"

לאחר שפורסמו כותרות לפיהן טען כי גרושתו "חוגגת על כספו", כוכב הריאליטי החרדי שובר שתיקה בסרטון תגובה חריף: "מנסים להעלות עוקבים על חשבוני, לא מוכן שיפגעו לי בפרנסה"

ישראל דויטש, כוכב תוכנית הריאליטי החרדית "ווארט", מוצא את עצמו במרכזה של סערה תקשורתית – ולא מהסוג שהוא ייחל לו. לאחר שורת כותרות וסרטונים ברשתות החברתיות שטענו כי דויטש תקף את גרושתו וטען כי היא "חוגגת על כספי המזונות" שהוא משלם, החליט כוכב הריאליטי לשבור שתיקה ולהבהיר את עמדתו בצורה נחרצת.

בסרטון שהעלה אמש (מוצ"ש) מחשבון האינסטגרם שלו כשהוא יושב ברכבו, פנה דויטש לעוקביו ולמנהלי עמודי התוכן והכחיש בתוקף את המיוחס לו. "אל תאמרו שאמרתי דברים שלא אמרתי", הצהיר דויטש. "לאחרונה עלו סרטונים שבהם נטען שאמרתי שהגרושה שלי חוגגת על המזונות. אני מבקש שתפסיקו לנסות להעלות צפיות ועוקבים על חשבוני".

דויטש, שנישא במהלך התוכנית למעיין רות שלום, לא הסתפק רק בהכחשה ושלח איום מפורש לעבר מי שלדבריו מפיץ פייק ניוז: "כל מי שמנסה לחגוג על הגב שלי – זה לא מראה על בגרות או מקצועיות. אם אראה שהתופעה נמשכת, אאלץ לערב עורכי דין. אני לא מוכן שיפגעו בי ובפרנסה שלי". נראה כי דויטש נחוש לשים סוף לשמועות לפני שהן יגרמו לנזק תדמיתי נוסף.