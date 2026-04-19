סכנת נפשות בדרום: ילד בן 11 נתפס נוהג ברכב

לוחמי צוות אופנועים של המשמר הלאומי במג"ב שעצרו רכב חשוד בלקיה, נדהמו לגלות מאחורי ההגה ילד קטן שלצידו נוסעים צעירים. אמו של הילד, בעלת הרכב, אותרה ונחקרה באזהרה

ב' אייר התשפ"ו
אירוע חריג ומסוכן נרשם בסוף השבוע האחרון בדרום הארץ, כאשר פעילות מבצעית יזומה של המשטרה מנעה אסון פוטנציאלי כבד. במהלך יום שישי אחר הצהריים, צוות אופנועים של לוחמי המשמר הלאומי דרום במשמר הגבול פעל בפזורה בלקיה. במהלך הסיור, הבחינו הלוחמים ברכב שעורר את חשדם והורו לו לעצור בצד הדרך לבדיקה.

"נהג" בן 11 בלבד

כאשר ניגשו הלוחמים לרכב כדי לבדוק את הנהג, הם נדהמו מהמחזה שנגלה לעיניהם: מאחורי ההגה ישב ילד בן 11 בלבד, שנהג ברכב בניגוד מוחלט לכל חוק וסיכן את חייהם של משתמשי הדרך.

חומרת האירוע התעצמה כאשר התברר כי הילד לא היה לבדו; בתוך הרכב נכחו לא פחות מארבעה ילדים נוספים, שהופקדו בידיו של הנהג הקטין והיו חשופים לסכנת חיים ממשית במקרה של תאונה או איבוד שליטה על הרכב.

האם נחקרה באזהרה

הלוחמים הפסיקו את הנסיעה המופקרת באופן מיידי ופעלו לאיתור הגורם האחראי. תוך זמן קצר אותרה בעלת הרכב - אמו של הילד, אישה בת 32.

האם עוכבה והובאה לחקירה בתחנת המשטרה 'עיירות' של מרחב רותם. היא נחקרה תחת אזהרה בגין המקרה החמור, ובסיום חקירתה שוחררה בתנאים מגבילים. במשטרה מדגישים כי החקירה סביב נסיבות המקרה נמשכת.

