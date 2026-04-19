אחיו של הלוחם העצור בשב"כ: "מתייחסים אליו כמחבל"

עדות מצמררת: אחיו של לוחם המילואים מדוכיפת שנעצר בחשד להרג פלסטיני בקוצרא, שובר שתיקה. "אמא פחדה מדפיקה של הצבא, ובסוף השב"כ הגיעו ברעול פנים. לקחתי חלק בחקירות מחבלים בעזה, אני מתחלחל מהמחשבה שאחי עובר את זה"

"יום רביעי לפנות בוקר. אבא שלי פותח את הדלת ומוצא מולו שוטרים על אזרחי ואנשי שב”כ רעולי פנים. 'הבן שלך עצור לחקירה', הם אומרים ובאים לעשות חיפוש בחדר שלו". כך תיאר אתמול (מוצ"ש) אחיו של לוחם המילואים מהשומרון את הרגע שבו השתנו חיי המשפחה, בפוסט כאוב ומטלטל שפורסם בעקבות מעצרו של הלוחם בחשד למעורבות בהרג פלסטיני במהלך אירוע הגנה על רועי צאן בקוצרא.

האח, בעצמו לוחם מילואים שביצע חקירות שטח של מחבלים בעזה במהלך המלחמה, מתקשה לעכל את המציאות שבה אחיו – לוחם מצטיין בדוכיפת שראה את חבריו נופלים בקרב – מוחזק בתנאים של מחבל.

"הדפיקה הגיעה מהכיוון הכי הזוי"

המשפחה, לדברי האח, היא "משפחה של מגויסים". בשיא הלחימה היו חמישה מבני המשפחה בתוך האש, בעזה ובלבנון, כשהם צוברים אלפי ימי מילואים מצטברים. "אמא שלי לא ישנה בלילות מפחד לדפיקה בדלת", הוא משתף, "ובסוף הדפיקה הגיעה מהכיוון הכי הזוי שיש".

לפי הפרסומים, הלוחם חשוד במעורבות באירוע שהחל בתקיפה של רועי צאן יהודים על ידי ערבים המזוהים עם חמאס איו"ש. "אני לא יודע אם אחי היה שם, אני לא יודע מה היה שם. אני יודע מי זה אחי", כותב האח. "הוא סיים מסלול בתקופה הכי מטורפת, נלחם בעזה, ראה חברים נפצעים ומתים".

"נתק מוחלט: לא עורך דין ולא רופא"

הטענה המרכזית של המשפחה היא נגד תנאי הכליאה והמניעה המוחלטת של זכויות בסיסיות מהלוחם. מאז המעצר קיים נתק מוחלט - לא פגישה עם עורך דין, לא בדיקת רופא, וללא כל מידע על מצבו.

"לקחתי חלק בחקירות שב”כ בזמן המלחמה, חקרנו מחבלים בעזה כדי להוציא מידע על חטופים", מספר האח בזעזוע. "אני יודע בדיוק איך נראית חקירה של שב”כ, וכשאני חושב על אחי עובר את זה, אני מתחלחל. זה לא נתפס שלוחם מילואים מקבל תנאים ויחס של מחבל".

"תחקרו, אבל לא בחדרי חדרים של ארגון צללים"

המשפחה אינה מתנגדת לבירור האמת, אך דורשת לעשות זאת בדרכים המקובלות בחוק עבור אזרחים וחיילים, ולא בשיטות המשמשות ללוחמה בטרור. "רוצים לחקור? בבקשה. תעשו את העבודה שלכם. אבל תחקרו כמו שצריך. עם משטרה כחולה, עם עורך דין, עם רופא שרואה אותו. לא בחדרי חדרים של ארגון צללים".

בסיום דבריו, פונה האח לציבור בבקשה לעזרה ולשיתוף, מתוך תחושת חוסר אונים מול המערכת: "אנחנו אובדי עצות. מי שיכול לעזור, לשתף, להגיע למי שיכול להשפיע – נשמח לכל עזרה".