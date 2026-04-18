עוד נוק אאוט: אהבת השם גורדון נשאר לא מנוצח

ערב של נחת בזירה הבינלאומית: רוח השם גורדון גבר על יריב טורקי באיגרוף תאילנדי, ואחיו, אהבת השם, רשם נוקאאוט מוחץ בקרב המרכזי והעלה את מאזנו ל-0:12. הניצחון הוקדש לזכרו של אל"מ אסף חממי ז"ל

עולם אומנויות הלחימה הישראלי נשוא הערב (מוצ"ש) פעם נוספת אל עבר קובנה שבליטא, שם רשם הלוחם המוכר אהבת השם גורדון עוד צעד משמעותי בדרך לפסגה העולמית. באירוע המרכזי של ארגון ה-UTMA, הוכיח גורדון פעם נוספת מדוע הוא נחשב לאחת ההבטחות הגדולות ביותר של ישראל בדרך לליגת ה-UFC.

הצגה בקרב המרכזי: אהבת השם לא עצר באדום

אהבת השם גורדון עלה לזירה למפגש מול הספרדי אנדרס ואסקס, שנכנס לקרב בהתראה קצרה. למרות השינוי ביריב ברגע האחרון, גורדון הגיע ממוקד מתמיד. הוא פתח בסערה, שלט בזירה ללא עוררין וסיים את הסיפור בנוקאאוט מוחץ ומהיר, שלא הותיר לספרדי שום סיכוי.

עם הניצחון הזה, אהבת השם מעלה את מאזנו המקצועני ל-0:12 מדהים – מאזן שקשה להתעלם ממנו בזירה הבינלאומית. ברגע מרגש לאחר הניצחון, בחר הלוחם להניף את הדגל ולהקדיש את ההישג לזכרו של אל"מ אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה הדרומית שנפל ב-7 באוקטובר.

החגיגה המשפחתית: גם רוח השם חזר עם יד מורמת

אבל אהבת השם לא היה לבד בערב הזה. את יום הקרבות פתח אחיו, רוח השם גורדון, שרשם ניצחון חשוב משלו באיגרוף תאילנדי. רוח השם התמודד מול חוסיין דולו הטורקי בקרב שהפך למבחן אופי של ממש. למרות רגעים קשים שכללו שתי נפילות, הישראלי הפגין קור רוח יהודי, חזר לשלוט בזירה וניצח בהחלטת שופטים.

עבור רוח השם, הניצחון הזה היה סגירת מעגל חשובה לאחר שבתחילת השנה ויתר על קרב בארגון העולמי שסירב לאפשר לו להניף את דגל ישראל. הערב, הוא הניף את הדגל בגאווה ואמר: "עם ישראל חי, נלחמתי בשביל החיילים שנמצאים עכשיו בשטח".

האחים גורדון חותמים ערב מושלם בקובנה עם שני ניצחונות, אפס הפסדים והרבה גאווה לאומית. כעת, העיניים של עולם ה-MMA הישראלי נשואות אל הצעד הבא של אהבת השם, שנראה קרוב מתמיד לחוזה בליגה של הגדולים באמת.