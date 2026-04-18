אמילי דמארי חושפת: כך נקמתי במחבלים בעזה

שורדת השבי אמילי דמארי ממשיכה לחשוף בפני הציבור רגעים אישיים וטעונים מהתקופה שבה הוחזקה בידי חמאס, אך הערב (מוצ"ש) היא בחרה לשתף דווקא בסיפור עם גוון מעט שונה – כזה המשלב זעם לצד מה שהיא מגדירה כ"סיפור משעשע משבי החמאס".

בסטורי שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, סיפרה דמארי כי הזיכרון עלה בעקבות שיחה עם רומי גונן. היא תיארה מקרה שבו איבדה את העשתונות לאחר שאחד המחבלים נהג באלימות כלפי רומי ודחף אותה. דמארי, שזעמה על המעשה, לא נשארה חייבת והתעמתה עם המחבל באותו רגע, אירוע שהשאיר את שתיהן נסערות מאוד בחדרן.

הנקמה הקטנה במברשת השיניים

אולם, מתברר שהתגובה של אמילי לא הסתיימה רק בעימות המילולי. ביום שלמחרת, כך שיתפה, היא החליטה "לנקום" בשומרים בדרך מקורית במיוחד שנועדה להחזיר לה את תחושת השליטה והסיפוק בתוך המציאות הנוראה שבה חיו.

דמארי סיפרה כי לקחה את מברשת השיניים של אחד המחבלים וירקה עליה היטב לפני שהחזירה אותה למקומה. את המעשה המריד היא חלקה בזמן אמת עם רומי גונן, והשתיים מצאו בסיטואציה רגע נדיר של פורקן.

"רצינו שזה יתפוצץ"

"צחקנו את חיינו במקום הכי רע בעולם", כתבה דמארי בתיאור המקרה, והוסיפה בעוקצנות: "הלוואי ועד עכשיו הוא מצחצח איתה שיניים". לדבריה, היא מעוניינת שהסיפור הזה יגיע לכל מקום בעולם כדי להראות את רוח הלחימה והעמידה שלהן גם ברגעים השפלים ביותר.