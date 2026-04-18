בגיל 73: ח"כ לשעבר דוד מנע הלך לעולמו

עורך דין דוד מנע, וחבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, נפטר היום (שבת) בגיל 73, והותיר אחריו את אשתו חיה, עורכת דין וחברת מועצת עיריית רמת גן לשעבר, ו-4 ילדים.



מנע, שהתגורר ברמת גן, כיהן בכנסת ה-13 בשנים 1992-1996 מטעם הליכוד, ובין היתר היה יו"ר ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא המגזר הבדואי בישראל. בנוסף היה חבר בוועדת העבודה והרווחה, וכן בוועדה למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.



מנע היה בעל משרד עורכי דין "מנע ושות'", העוסק בתחומי הנזיקין, דיני העבודה והמנהל הציבורי. כמו כן, חבר הכנסת לשעבר היה מועמד לראשות עיריית רמת גן בבחירות 2013.