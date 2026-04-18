הותר לפרסום: ברק כלפון מעדי נפל בלבנון

הותר לפרסום כי ברק כלפון מעדי, רס"ב במילואים, נפל בקרב בדרום לבנון.

המועצה האזורית עמק יזרעאל מסרה בכאב: "ברק, נולד וגדל בקרית ביאליק, נשוי לשמרית ואב לנגה ומיה, עברו להתגורר בעדי לפני 11 שנים. ברק עובד חברת רפאל, התנדב למילואים בצנחנים, תרם לביטחון המדינה כל חייו, הגן על מדינת ישראל ועל כולנו – ונפל בקרב.

בשעה קשה זו קהילת עמק יזרעאל כולה מחבקת ומחזקת את משפחת כלפון היקרה ואת קהילת עדי, ומשתתפת בצערן העמוק".

ראשת המועצה, שלומית שיחור רייכמן, ספדה לו: "הלב נשבר עם נפילתו של ברק, בן העמק שלנו. דווקא בימים אלו, כשאנו מתקרבים ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, הכאב מקבל משמעות מצמררת נוספת. ברק בחר לשרת ולתרום למדינה מתוך שליחות ואהבת הארץ. עמק יזרעאל מחבק היום את משפחת כלפון ואת קהילת עדי כולה. הכאב גדול מנשוא, ואנו עומדים לצד המשפחה בשעתה הקשה."

מועד הלוויתו יפורסם בהמשך.