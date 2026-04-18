החל מעכשיו: הנחיות פיקוד העורף בכל הארץ

מדיניות פיקוד העורף נכנסה לתוקף היום (שבת) בשעה 20:00 באופן סופי, ולפיה כל רחבי הארץ עוברים למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות מיוחדות. מדובר בחזרה רחבה לשגרה, לאחר תקופה של מגבלות על פעילות אזרחית.

ההנחיות תקפות עד ליום חמישי 23 באפריל 2026, בשעה 20:00.



ממשרד החינוך נמסר כי החל ממחר מערכת החינוך חוזרת לפעילות מלאה. המערכת תפעל בכל רחבי הארץ, כולל ביישובי קו העימות בצפון.

בהודעה נכתב כי "המשרד מעמיד וימשיך להעמיד את כלל המשאבים הנדרשים, כדי להבטיח פתיחה מלאה ומידית של כלל המסגרות.

בשונה מהחלטות קודמות בהן ניתנה לרשויות המקומיות סמכות וגמישות, החלטה זו היא גורפת ואינה ניתנת לשינוי".