טראמפ חוגג: הורמוז פתוח, תודה לאיראנים!

לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש גם בלבנון, האיראנים הודיעו על הסכמה לפתיחה מלאה של מיצרי הורמוז, הנשיא טראמפ חגג ברשתות

הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר ברשתות החברתיות כי "מיצרי הורמוז פתוחים לחלוטין ומוכנים לעסקים!", זאת לאחר שבעקבות הפסקת האש הכוללת שנכנסת לתוקף כעת גם בלבנון, והסכמת האיראנים לפתוח את המיצר לחלוטין.

שר החוץ האיראני הודיע לפני זמן קצר כי: "בהתאם להפסקת האש בלבנון, פעילות השייט המסחרית במיצרי הורמוז פתוחה לחלוטין, תחת תיאום עם רשות הנמלים של המשטר האיסלאמי".

הנשיא טראמפ הצטרף להודעה וחגג בהודעה משלו ברשתות: "איראן הודיעה כעת שמיצרי הורמוז פתוחים לחלוטין למעבר, תודה!".

מיד לאחר מכן הוציא הודעה נוספת: "מיצרי הורמוז פתוחים לחלוטין לעסקים אך המצור ישאר בתוקף על איראן, עד שהעסקה איתם תושלם באופן מלא, זה אמור לקרות מהר מאוד, כבר הסמכנו על רוב הנקודות".