אברי גלעד: השבוע הרגשתי שאני איש מושחת

איש התקשורת אברי גלעד, שיתף בגלוי את תחושותיו השבוע לאחר שהעדיף את טובתו האישית על פני האינטרס הלאומי

איש התקשורת אברי גלעד שיתף השבוע בטורו ב"ישראל היום" בתחושות הקשות שליוו אותו סביב מערכת הבחירות בהונגריה. גלעד הודה ביושר כי למרות המהלכים של ראש הממשלה ויקטור אורבן להחלשת מערכת המשפט והשתלטות על התקשורת – שיטות המזכירות לו את המתרחש בישראל – הוא קיווה בלבו שאורבן ינצח.

"רציתי שהוא ימשיך לשלוט כי לי זה היה נוח", כתב גלעד. הוא הסביר כי מבחינת האינטרס הישראלי, אורבן היה "נהדר לנו" – הוא חסם כניסת מוסלמים לארצו, התייצב לצד ישראל במוסדות האירופיים ותחזק מדינה שבה ניתן ללכת ברחוב ללא חשש מהפגנות פרו-פלסטיניות. "כאשר אני מעדיף את טובתי האישית על פני טובת העם, אני מושחת. גיליתי שגם אני מוכר עקרונות תמורת קיורטוש טוב", הוסיף.

למרות התמיכה המוקדמת באורבן, גלעד מתאר בטורו תחושת הקלה מהתוצאות המסתמנות והמהפך השלטוני. הוא מדגיש כי האירועים בהונגריה מוכיחים שגם כאשר דמוקרטיה עוברת תהליכי פירוק מבפנים והמשאבים מחולקים למקורבים, עדיין קיים הרגע שבו העם יכול לקחת את גורלו בידיו ולהפיל את המשטר בדרכים דמוקרטיות.

לדבריו, העובדה שהשליט נאלץ להודות בהפסד ולמסור את המפתחות ללא מהומות היא מקור לאופטימיות. "זה אפשרי. גם דמוקרטיה מקולקלת לגמרי יכולה לנתק מוסרותיה, להשתחרר ולהתחיל תהליך ריפוי", ציין גלעד.

גלעד, המשמש כפרזנטור של חברת נדל"ן בבודפשט, מציין כי כעת הנרטיב השיווקי של העיר ישתנה – ממקום ללא "מואזין ופרי פלסטיין" למדינה שחזרה לחירות ולחגיגה של דמוקרטיה.

בסיום דבריו, הוא הביע תקווה כי הגל הדמוקרטי שהתחיל בהונגריה יגיע בסופו של דבר גם לישראל. הוא מייחל להכרעה ברורה בבחירות חופשיות שתביא לתיקון המצב החברתי והפוליטי הנוכחי, תוך שהוא מקווה שהשינוי בהונגריה לא יוביל להתפרצות אנטישמית כמיטב המסורת המקומית.