אבל בעולם התקשורת: איש הרדיו משה טימור הלך לעולמו

עולם התרבות והתקשורת בישראל נפרד מאחד מוותיקי ובכירי אנשי הרדיו והטלוויזיה: השדרן והקריין משה (מושיק) טימור הלך לעולמו בגיל 89. טימור, שקולו הפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול הישראלי, הותיר אחריו מורשת עשירה של עשרות שנות שידור ציבורי.

הלווייתו של טימור תיערך ביום ראשון הקרוב, בשעה 17:00, בבית העלמין בקיבוץ חורשים.

מהשידורים הראשונים ועד לפרס מפעל חיים

טימור החל את דרכו המקצועית כבר בשנות ה-50 ב"קול ישראל". הוא נחשב לאחד מחלוצי השידור בארץ והיה מהשדרנים הראשונים שהשתתפו בניסיונות הטלוויזיה הראשונים בישראל עוד בשנת 1959. לאורך השנים ערך והגיש תוכניות רדיו מיתולוגיות שזכו לאחוזי האזנה גבוהים, ביניהן "בחצי היום", "טלרדיו" ותוכניתו המזוהה ביותר "שישי אישי", אותה הגיש במשך כחצי יובל.

מעבר לרדיו, טימור היה דמות מוכרת מאוד גם על המרקע. הוא השתתף בשעשועונים הקלאסיים של הערוץ הראשון כמו "זה הסוד שלי" ו"תשע בריבוע". במקביל, הקהל הישראלי זוכר אותו גם מהמסך הגדול, שם הופיע בין היתר בסרטי המתיחות של יהודה ברקן. בשנת 2022 זכה להכרה רשמית על פועלו הממושך כאשר הוענק לו פרס מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים.

"הרדיו זרם בעורקיו"

בתאגיד השידור הישראלי "כאן" ספדו לו הבוקר ומסרו כי טימור היה מהפנים והקולות המזוהים ביותר עם השידור הציבורי בישראל כמעט 70 שנה. "עם קשת היכולות שלו – נע מושיק בין שידור שעשועונים וחידונים פופולריים ועד תוכניות שיחה וסיוע לאלפי מאזינים", נמסר מהתאגיד. "הרדיו זרם בעורקיו. אנו מחבקים בחום את משפחתו וחבריו".

טימור נחשב לאיש מקצוע מהדור הישן, שהקפיד על עברית צחה ושידור ענייני, אך ידע גם לשלב הומור וחום אנושי שקירבו אליו דורות של מאזינים וצופים. לכתו מסמנת את סיומו של עידן בשידור הציבורי בישראל.