מבצע רחב ביו"ש: עשרות מבוקשים נעצרו וכספי טרור הוחרמו

כוחות הביטחון ממשיכים להדק את הלחץ על תשתיות הטרור ביהודה ושומרון: במהלך השבוע האחרון הובילה אוגדת יהודה ושומרון עשרות מבצעים ממוקדים במרחבים השונים, בהשתתפות כוחות צה"ל ומג"ב. הפעילות המאומצת נועדה לסכל פיגועים מתוכננים ולפגוע ביכולות הלוגיסטיות של ארגוני הטרור בגזרה.

במהלך המבצעים נעצרו למעלה מ-70 מבוקשים החשודים בפעילות חבלנית עוינת. בין העצורים נמצאים מחבלים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי, לצד מסיתים, מבריחי שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) וחשודים ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר צירים וכוחות ביטחון.

פשיטות על מחסני אמל"ח וציוד צבאי

הפעילות המבצעית הניבה הישגים משמעותיים בתחום סיכול האמל"ח. במהלך החיפושים בבתי המבוקשים ובמרחבים החשודים, איתרו הלוחמים והחרימו ארסנל נשק מגוון הכולל רובי סער מסוג M16 ו-M4, אקדחים, רובי ציד ונשקים מאולתרים מסוג "קרלו".

מלבד כלי הירי, הכוחות שמו את ידם על רחפנים ששימשו את ארגוני הטרור, תחמושת רבה, ציוד צבאי וחומרי הסתה. החרמת הציוד מהווה מכה ליכולת המבצעית של חוליות הטרור המקומיות המנסות להוציא אל הפועל תקיפות נגד אזרחים וכוחות צבא.

המלחמה בכספי הטרור

נדבך משמעותי נוסף בפעילות השבועית היה הפגיעה בצינורות החמצן הכלכליים של הטרור. הכוחות החרימו סכום העולה על 100,000 ש"ח, אשר על פי החשד יועדו לשימוש ארגון הטרור חמאס.

מדובר בכספים שהועברו באמצעות "ארגוני צדקה" (דעווה), המשמשים ככיסוי להזרמת תקציבים לביצוע פעולות טרור ולתמיכה בתשתיות הארגון. בצה"ל מדגישים כי כוחות האוגדה, בסדיר ובמילואים, ימשיכו לפעול בהתקפה ובהגנה בכל גזרות יהודה ושומרון כדי לשמור על ביטחון אזרחי המדינה.