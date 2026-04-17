הפוסק הספרדי במתקפה חריפה: "אסור לצרף אותם למניין"

הפוסק הספרדי ובנו של הרב עובדיה יוסף ז"ל, הרב אברהם יוסף, יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד מערכת המשפט של מדינת ישראל ונגד השופטים המכהנים בה, כולל אלו המגדירים עצמם כדתיים ושומרי מצוות.

בדברים שאמר בתכניתו השבועית ברדיו 'קול חי', הגדיר הרב יוסף את מערכת המשפט כ"חרפה ובושה לכל אדם אינטליגנט" וטען כי השופטים הם "אנשים ריקים ופוחזים" הפועלים ממניעים פוליטיים בלבד. לדבריו, המציאות כיום ברורה לכל: "כל מי שעיניים לא בקודקודו, זה לא שייך לימין ושמאל. זו לכת כל כך מעציבה את הלב שיש בכלל אנשים כאלה בעולם".

"להתעלם מהם כאילו אינם קיימים"

הרב יוסף קרא לציבור להדיר את רגליו ואת התייחסותו מהמערכת המשפטית: "נעשה את הכל בידינו ללכת בדרך התורה, להתעלם מהם כאילו שהם לא קיימים ואפילו לא לדבר עליהם". הוא הוסיף כי חבל להשחית מילים על הנושא, וייחל לחידוש המשפט העברי: "שבורא עולם יכול אותנו השיבה שופתנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה".

ביקורת חריפה על השופטים הדתיים

עיקר דבריו הקשים של הרב יוסף הופנו כלפי שופטים חובשי כיפה המכהנים במערכת. הרב הזהיר את הציבור שלא ללכת שולל אחר חזותם החיצונית: "לא לחיות באשליות שחובשי הכיפה שבקרבם הם אנשים טובים. לא היה ולא נברא".

בהמשך דבריו קבע פסיקה הלכתית נוקבת לגביהם: "אף אחד מהם הוא לא אדם הגון, אסור לצרף אותם למניין". הרב נימק זאת בכך שהם נחשבים כמי ש"מרימים יד בתורת משה" וכופרים, וקרא להרחיקם מהקהילה: "אנשים כאלה בוודאי שצריך להרחיק אותם מעלינו ולא לעודד את קיומם".