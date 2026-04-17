"להטיל על היועמ"שית הוצאות אישיות"

ביקורת חריפה על התנהלות בהרב-מיארה בבג"ץ בן גביר. השופט פיינשטיין: "מי שמכם? אין לכם סמכות להגביל שר. הבקשה לצו ארעי הייתה הטרדה של בית המשפט"

השופט בדימוס הרן פיינשטיין התייחס הבוקר (שישי) בראיון לאלי ציפורי ברדיו "גלי ישראל" לדיוני בג"ץ בעניינו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וטען כי לבית המשפט כלל אין סמכות לדון בנושא.

"לו הייתי השר בן גביר, לא הייתי מסכים להגבלות שהטילו עליי", הצהיר פיינשטיין. "מי אתם? 'מי שמכם'? אין לכם סמכות להגביל אותי. למדינה בכלל אסור היה להופיע בדיון, וגם לשופטים לא היה מקום לשבת בהרכב כזה. אבל אם כבר ישבתם – הייתם צריכים לומר: אנחנו לא דנים בעתירה כי אין לנו סמכות לכך".

"אסור היה לה לבקש את זה"

במוקד הביקורת של פיינשטיין עמדה בקשתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להוציא צו ארעי נגד השר בסיום הדיון. פיינשטיין הסביר כי צו ארעי נועד למצבי חירום קיצוניים בלבד, וכי השימוש בו במקרה זה היה פסול מיסודו.

"שימו לב – לא צו זמני, אלא צו ארעי, שניתן רק במצבים דחופים מאוד כמו סכנת חיים", הסביר השופט בדימוס. "אסור היה לה לבקש את זה! זו הטרדה של בית המשפט".

דרישה לסנקציות אישיות

לדברי פיינשטיין, בית המשפט שגה כשלא פעל ביד קשה נגד הבקשה של היועמ"שית. הוא ציין כי לו היה יושב בדין, היה בוחר בצעד חריג של ענישה כספית נגד ראש המערכת המשפטית.

"מה שבית המשפט לא עשה, ואני הייתי עושה כשופט – הייתי מחייב אותה בהוצאות אישיות", חתם פיינשטיין את דבריו. "על הטרדה כזו של בית המשפט את צריכה לשלם". הדברים מגיעים על רקע המתיחות המתמשכת בין הדרג המדיני לייעוץ המשפטי, סביב גבולות הגזרה של השרים בניהול משרדיהם.