משרד הבריאות באזהרה חמורה: "החל מהיום"

משרד הבריאות פרסם לפני זמן קצר אזהרה חמורה לכלל אזרחי ישראל: "מהיום עד מוצאי שבת"

משרד הבריאות פרסם הבוקר (שישי) הודעה דחופה לציבור, בעקבות תחזיות המשרד להגנת הסביבה המצביעות על זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל חלקי הארץ. המפגע צפוי להימשך לאורך כל סוף השבוע, החל מהיום ועד למוצאי שבת בשעות הערב.

לאור הנתונים, במשרד הבריאות מדגישים כי קיימת חשיבות עליונה לנקיטת אמצעי זהירות, בדגש על קבוצות סיכון. ההמלצות גובשו במטרה למנוע פגיעה בריאותית כתוצאה מחשיפה לחלקיקים המזהמים באוויר.

הנחיות לאוכלוסיות רגישות ולכלל הציבור

המשרד פנה באופן מיוחד לאוכלוסיות רגישות – ובהן קשישים, נשים בהיריון, ילדים וחולים במחלות כרוניות. דגש מיוחד ניתן לחולי לב ולסובלים ממחלות בדרכי הנשימה, אשר נקראים להימנע לחלוטין משהייה ממושכת מחוץ למבנים ומביצוע פעילות גופנית מאומצת באוויר הפתוח.

גם עבור שאר האוכלוסייה הבריאה, ממליץ משרד הבריאות לצמצם ככל הניתן פעילות גופנית מאומצת מחוץ לבית עד לחלוף הזיהום.

במשרד הבריאות ימשיכו לעקוב אחר נתוני איכות האוויר בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ויעדכנו את הציבור במידת הצורך. עד אז, הציבור נקרא לגלות ערנות ולהישמע להנחיות המניעה.