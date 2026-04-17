הרב אברהם סתיו: הייתי נותן הכל בשביל עוד רגע אחד איתו

הרב אברהם סתיו פרסם פוסט על פגישה שנערכה לפני 11 שנים שכולה ענווה, תורה ושתיקה: "מוצא עת עצמי מהרהר בו המון"

אחת עשרה שנים חלפו מאז פטירתו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת הר עציון ומגדולי התורה בדור האחרון, והגעגוע בקרב תלמידיו רק הולך ומתגבר. בפוסט מרגש שפרסם הרב אברהם סתיו, הוא חוזר אל הביקור האחרון בבית רבו, שלושה ימים בלבד לפני הפטירה, ומתאר מפגש שכולו ענווה, תורה ושתיקה.

הרב סתיו מתאר את הרב ליכטנשטיין יושב על כורסתו, עייף אך עדיין מחובר לעולם העיון. בעידודה של הרבנית טובה, העז הרב סתיו להציג בפני רבו קושייה למדנית אחרונה, העוסקת בסתירה לכאורה בדברי התוספות בין מסכת כתובות למסכת ביצה.

"לא תמיד חייבת להיות תשובה ברורה"

לאחר הצגת השאלה, השתררה בחדר שתיקה ממושכת בזמן שהרב מהנהן בראשו. כאשר שאלה הרבנית האם שמע את הקושייה, ענה הרב במשפט המזקק את אישיותו: "שמעתי, אבל אין לי תשובה ברורה".

הרב סתיו נזכר בתגובתה המנחמת של הרבנית טובה, שטפחה על ידו של הרב ואמרה: "זה בסדר, אתה לא תמיד חייב להחזיק בתשובה ברורה". עבור הרב סתיו, הרגע הזה היה ההבנה הכואבת כי זו הפעם האחרונה שבה יזכה לעמוד מול רבו בשאלות ותשובות.

השאלות שנשארו ללא מענה

מאז אותו ביקור אחרון, חלפו אחת עשרה שנים שבהן המציאות הישראלית והתורנית השתנתה ללא היכר. הרב סתיו משתף כי ככל שהזמן עובר, השאלות ההלכתיות והציבוריות הולכות ומסתבכות, והחלל שהותיר הרב מורגש בכל צומת דרכים.

"פעמים רבות אני מוצא את עצמי מהרהר בו, שואל איזו עמדה היה נוקט בסוגיות ציבוריות ולאן היה נוטה בשאלות הלכתיות", כותב הרב סתיו. הוא מסכם בתחושת החוסר המלווה את התלמידים: "אחת עשרה שנים אין בידי תשובות ברורות, אבל הייתי נותן הכל רק כדי לשבת לידו עוד רגע ולשתוק".