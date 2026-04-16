העוזרת המשפטית שהסיתה נגד בן גביר - בתגובה הזויה

עו"ד אבישג בן שמואל, שהניפה שלט בהפגנה הקורא להוציא להורג את השר איתמר בן גביר בתליה, מגיבה הערב (חמישי) לסערה.

בדבריה היא כתבה: לכל מי שחושב שמא עברתי עבירת הסתה אסביר: "עונש מוות בתלייה? בן גביר תחילה", היא קריאה למערכת אכיפת החוק לפעול למיצוי הדין עם כל מי שמעודד פעילות טרור.

לא היתה פה כוונה או קריאה לאזרחים למצות את הדין עם בן גביר. אני מצרה צער עמוק על כך שמערכת המשפט שכן יקרה לליבי נגררה לסאגה הזו שלו בטובתה".

הגולשים ברשת לא התרשמו מתגובתה, טענו כי זו "מכבסת מילים" וכי עליה לשלם את המחיר על דבריה. כמו כן, הגולשים ציפו לראות שהיא מתחרטת על דבריה, אך במקום זאת נראה היה כי היא מתחרטת בפניי מערכת המשפט, אולי בשל החשש מפיטוריה.

נזכיר כי מוקדם יותר היום דיווח אבישי גרינצייג כי מנהל בתי המשפט והיועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט העבירו תלונה רשמית למשטרה על חשד להסתה לאלימות שביצעה העוזרת המשפטית של השופט עבאס עאסי.

כמו כן, היא זומנה לשימוע לפני פיטורים.