בשורה רעה לגופמן: נקבע ההרכב בעתירות נגד מינוי ראש המוסד

בג"ץ קבע מי ההרכב שידון בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראשות המוסד. מדובר בהרכב בעל רוב אקטיביסטי, מה שיכול להעיד על מה תהיה ההחלטה

בית המשפט העליון קבע הערב (חמישי) מי יהיה בהרכב שידון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

הרכב השופטים: דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין. הדיון יתקיים ב-5 במאי בשעה 11:30.

על פי הלך הרוח בשיח הציבורי ומאחר ומדובר בהרכב בעל רוב אקטיביסטי - מדובר בבשורה מבשרת רעות לגופמן. השופט שטיין הוא היחיד בהרכב הזה הנחשב לשמרן.

נזכיר כי ביום שלישי השבוע, אורי אלמקייס, הנער שגויס והופעל באישורו של רומן גופמן, ואז נעצר ע"י שב"כ ונחקר בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות, הגיש עתירה לבג"ץ נגד מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה לראשות המוסד - בבקשה להוציא צו ביניים שיקפיא את המינוי. נזכיר כי השופטים החליטו לדחות את הבקשה, ולא להוציא צו ביניים.

העתירה הוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות.