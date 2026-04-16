ירי בלתי פוסק לצפון: פצוע בינוני בנהריה, פצוע קשה בכרמיאל

כ-15 רקטות שוגרו מלבנון לאזור הצפון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר בן 25 שנפצע ככל הנראה משברי יירוט של רקטה בכביש 784

מטחי הסיום לקראת הפסקת האש? במד"א מדווחים כי צעיר בן 25 נפצע קשה לאחר שנפגע משברי יירוט.

חובש מד"א מאור ברקו, סיפר: "כשהגענו לזירה ראינו גבר כבן 25 שוכב על הרצפה כשהוא מעורפל הכרה וסובל מפציעות קשות בגופו לאחר שנפצע משברי יירוט. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה."

על פי הדיווח הפגיעה התרחשה בכביש 784 סמוך למחלף כרמיאל לכיוון מערב, כאשר הפצוע רכב על אופנוע. בנוסף, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים 5 נפגעי חרדה.

לאחר מכן דובר צה"ל הודיע כי צה״ל תוקף משגרים מהם ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר ישובי הצפון.

דובר צה"ל הודיע הערב כי צה"ל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון, זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות.

עוד פורסם כי צה"ל מקיים הערכות מצב שוטפות, נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במקרה ויהיה שינוי, צה"ל יעדכן את האזרחים והרשויות בצורה מסודרת.