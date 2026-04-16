מרדכי דוד מתנצל: "לא אחסום אותו יותר"

אחרי הסערה, פעיל הימין מרדכי דוד מתנצל וחוזר בו: "לא אחסום אותו יותר"

פעיל הימין מרדכי דוד, התייחס הערב (חמישי) לתיעוד שעורר סערה ברשת, בו הוא נראה חוסם את השחקן עידו אלתרמן.

רבים מהמגיבים נגד דוד, היו דווקא ממחנה הימין, שטענו כי היה להם קשה לראות את זה, וכי נראה שדוד מתחיל לאבד את דרכו.

בסרטון שפרסם באינסטגרם כתב דוד: "תפסתי את עידן אלתרמן, רציתי לחסום אותו. רדפתי אחריו עם האופניים, בלמתי אותו, התעצבנתי עליו כי הוא לכלך עליי בטוויטר, שוחחנו שיחה ארוכה, הוא יצא נחמד ואני לא אחסום אותו".

אלתרמן הודה מצידו: "הוא הציב לי מראה עכשיו. הוא הציב לי מראה רצינית". דוד הוסיף: "באתי אליו עצבני, רציתי לחסום אותו, בפוקס ראיתי אותו פה הוא דיבר נחמד, דיברנו יפה. הוא יצא נחמד ואני לא אחסום אותו יותר".