דרמה בבחירות לרבנות העיר תל אביב

שבוע וחצי לפני הבחירות לרבנות העיר תל אביב, דרמה לא קטנה נרשמה הערב סביב מועמדותו של הרב חיים אמסלם

המירוץ לתפקיד רב העיר תל אביב עולה מדרגה ומייצר עימות חזיתי בתוך מועצת העיר. על פי דיווח של עיתונאי גל"צ טוביה יגלניק, בלוק מאוחד של רוב חברי מועצת העיר – הכולל נציגים מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד – החליט לתמוך במועמדותו של חבר הכנסת לשעבר, הרב חיים אמסלם.

המהלך נחשב לקריאת תיגר ישירה על ראש העיר, רון חולדאי. על פי מקורות רבים, חולדאי תומך במועמדותו של הרב זבדיה כהן, המזוהה עם מפלגת ש"ס. כעת נראה כי במועצה החליטו לייצר "חזית מאוחדת" נגד הדיל המסתמן בין ראש העיר למפלגתו של אריה דרעי.

הבחירה ברב אמסלם אינה מקרית. חברי המועצה מדגישים את העובדה שהרב תומך מוצהר בשירות צבאי ואף משמש דוגמה אישית לכך, כשכל חמשת בניו שירתו בצה"ל. דמותו של אמסלם נתפסת ככזו שיכולה לגשר על הפערים בין הציבור החילוני לדתי בעיר, בניגוד למועמד המזוהה עם הממסד החרדי השמרני.

הקרב על זהות רב העיר צפוי להיות צמוד במיוחד: בעוד חברי המועצה מתגבשים סביב אמסלם, נציגי שר הדתות בגוף הבוחר צפויים להעניק את קולם למועמד של ש"ס. בשל כך, המערכת הפוליטית בעיר נערכת לקרב "ראש בראש" שישפיע על צביונה הדתי של תל אביב בשנים הקרובות.