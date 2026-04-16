חבר קואליציה ראשון מתנגד להפסקת האש בלבנון

במקביל לגינויים מהאופוזיציה, גם בקואליציה יצאו נגד הפסקת האש בין ישראל ללבנון: "טעות היסטורית וסכנה להמשך קיומנו"

רגע אחרי ההודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הפסקת האש בלבנון, חברי הקואליציה הגיבו בזעם הערב (חמישי) להחלטה על עצירת התקיפות נגד חיזבאללה, וקראו להמשיך לפעול להסרת האיום על תושבי הצפון.

הראשון שיצא נגד הפסקת האש היה ח"כ דן אילוז מהליכוד. "הכרעה, קילר אינסטינקט. זה מה שנדרש מאיתנו עכשיו" אמר. "ההישגים הצבאיים שלנו אדירים, אבל אסור להסתנוור: חמאס טרם הושמד, חיזבאללה לא פורק מנשקו, ומשטר האייתוללות עומד על תלו".

לדבריו, "חזרה לקונספציית הסבבים של ה-7 באוקטובר תהיה טעות היסטורית וסכנה להמשך קיומנו. הגיע הזמן לתרגם את ההישגים להכרעה אמיתית, ולא לעוד הרתעה זמנית והפסקות אש. אסור לנו להפוך ניצחונות צבאיים להחמצה אסטרטגית. אם נאמץ שוב את הקונספציה, לא נוכל לטעון שזה לא היה בידיים שלנו".



