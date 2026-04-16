עמית סגל עוקץ את נתניהו? "חידוש מרענן"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) להודעת הנשיא דולנד טראמפ על כך שהושג הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון.

בדבריו הוא שיגר עקיצה מרומזת לראש הממשלה נתניהו, ששוב לא עדכן בעצמו על הפסקת האש, אלא שהשרים עצמם, חברי הקבינט והעם כמובן, התעדכנו על כך מהודעת טראמפ.

בדבריו הוא כתב: "חידוש מרענן: לרוב אזרחי ישראל שומעים על הפסקות אש מערוצים ערביים במפרץ. על זו הנוכחית - מדונלד טראמפ".

עוד הוא העלה תהייה בנוגע להפסקת האש וכתב: "אני רק שאלה: איך נשיא לבנון יכול לאכוף על הפסקת אש עם חיזבאללה? או ש…"