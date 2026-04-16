לפיד נגד הפסקת האש: "העימות יכול להסתיים רק בדרך אחת"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ההחלטה על הפסקת האש בלבנון: "לא בפעם הראשונה כל הבטחות הממשלה הזו מתרסקות על קרקע המציאות"

דקות ספורות אחרי ההודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הפסקת האש בלבנון, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב הערב (חמישי) להחלטה ותקף בחריפות את הממשלה - כשקרא להסיר את האיום של חיזבאללה על תושבי הצפון.

"לא בפעם הראשונה כל הבטחות הממשלה הזו מתרסקות על קרקע המציאות" אמר לפיד. "העימות בלבנון יכול להסתיים רק בדרך אחת: הסרת האיום על ישובי הצפון לצמיתות. בממשלה הזו זה כבר לא יקרה, נעשה את זה בממשלה הבאה".

במקביל, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן גינה גם כן את הפסקת האש, כשאמר כי מדובר ב"בגידה בתושבי הצפון". "אי אפשר לתת לתושבים לחיות מסבב לסבב. זו מציאות פשוט בלתי נסבלת!" תקף. "ממשלת השבעה באוקטובר לא למדו כלום. שוב נותנים לחיזבאללה זמן להשתקם ולהתחזק".