לפיד נגד הפסקת האש: "העימות יכול להסתיים רק בדרך אחת"

דקות ספורות אחרי ההודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הפסקת האש בלבנון, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב הערב (חמישי) להחלטה ותקף בחריפות את הממשלה - כשקרא להסיר את האיום של חיזבאללה על תושבי הצפון.
"לא בפעם הראשונה כל הבטחות הממשלה הזו מתרסקות על קרקע המציאות" אמר לפיד. "העימות בלבנון יכול להסתיים רק בדרך אחת: הסרת האיום על ישובי הצפון לצמיתות. בממשלה הזו זה כבר לא יקרה, נעשה את זה בממשלה הבאה".
במקביל, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן גינה גם כן את הפסקת האש, כשאמר כי מדובר ב"בגידה בתושבי הצפון". "אי אפשר לתת לתושבים לחיות מסבב לסבב. זו מציאות פשוט בלתי נסבלת!" תקף. "ממשלת השבעה באוקטובר לא למדו כלום. שוב נותנים לחיזבאללה זמן להשתקם ולהתחזק".
"אסור לסיים את המלחמה בלי הכרעה ברורה וחיסול חיזבאללה" סיכם. "אחרת הסבב הבא הוא רק עניין של זמן, במחיר כבד יותר ובתנאים הרבה יותר גרועים".
