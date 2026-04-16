הכתב המדיני בהלם מנתניהו: "זה פשוט מדהים!"

הכתב המדיני של גלי צה"ל, התייחס הערב להודעה הדרמטית של נשיא ארה"ב טראמפ, ומסר: "זה מדהים!"

יניר קוזין, הכתב המדיני של גלי צה"ל, התייחס כעת (חמישי) להודעת טראמפ על כך שנחתם הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון.

הוא הצטרף לביקורת הציבורית נגד ההנהגה המדינית ונתניהו בראשה, שלא מעדכנים את הציבור בעצמם, וכי העם נזקק לשמוע זאת מהנשיא האמריקני.

"מי שהיה צריך עוד הוכחה שהקבינט המדיני ביטחוני היא חותמת גומי בניהול המלחמה בלבנון מקבל אותה זה הרגע", כתב קוזין.

עוד הוא הוסיף: "‏טראמפ מתקשר לנתניהו ולראש ממשלת לבנון ומודיע שתהיה הפסקת אש. ‏חברי הקבינט מקבלים עדכון מציוץ של טראמפ להפסקת האש תתחיל בחצות ואח"כ מעלים אותם לשילץ טלפון, אף אחד לא שואל אותם אם כן או לא.

‏אין כל הודעה של ממשלת ישראל או התייחסות של גורמים רשמיים למרות שטראמפ כבר הכריז. ‏פשוט מדהים".